D'autres accusations pour Ugo Fredette à Ottawa

Ugo Fredette, cet homme qui a provoqué la commotion au Québec et en Ontario après un possible enlèvement d'enfant, en septembre dernier, est accusé de cinq nouveaux chefs à Ottawa.

L'homme de 41 ans est déjà accusé des meurtres de sa conjointe Véronique Barbe et d'Yvon Lacasse, dans les environs de Saint-Eustache et de Lachute. La PPO l'accuse de conduite dangereuse, de voie de fait, d'avoir provoqué une poursuite policière, de possession d'un véhicule volé, et d'avoir résisté à son arrestation.

