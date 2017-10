Accident à Kahnawake: le conducteur comparaîtra lundi

Le conducteur de 21 ans de la voiture qui a fait une embardée à Kahnawake samedi, faisant deux morts et trois blessées, comparaîtra lundi au Palais de justice de Longueuil.

Détenu au Centre de détention de Riviève-des-Prairies, il devra répondre à diverses accusations, dont celle de conduite dangereuse ayant causé la mort ou des blessures, d'avoir fui les lieux de l'accident et d'avoir conduit avec des facultés affaiblies.

Les Peacekeepers de Kahnawake ont fait savoir que deux jeunes femmes de 18 ans de Châteauguay sont gravement blessées et aux soins intensifs, l'une souffrant d'une fracture de la colonne vertébrale, l'autre, de graves blessures à la tête et au cou. La troisième personne blessée, elle aussi de Châteauguay, a le bras cassé et plusieurs lacérations.