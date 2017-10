Québec: arrestation dans une boutique de pot

Il s'agit de la troisième descente de police dans un commerce du genre à Québec en un peu plus d'un an. Les deux autres boutiques, la Croix-Verte et Weeds Herbes et Curiosités avaient dû fermer après une perquisition.

« C'est très clair : il n'y a aucun commerce de vente de cannabis qui sera toléré sur notre territoire tant et aussi longtemps que la loi sera comme elle est présentement, c'est-à-dire que le cannabis est illégal », a déclaré un porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), le constable David Poitras.

Le Cannoisseur a ouvert en août dernier. Sur la page Facebook du commerce, on peut lire que sa mission est « d'informer la population québécoise sur les vertus du cannabis, et ce, dans un environnement à la fois sécuritaire et haut de gamme ».

Aucun responsable de l'établissement n'était en mesure de commenter la perquisition mardi matin. Il n'est pas clair si la boutique exigeait de ses clients l'autorisation d'un médecin, telle une prescription, pour vendre du cannabis.

« C'est un commerce qui s'affichait ouvertement comme un dispensaire pour la vente de cannabis, notre enquête a démontré qu'aucune autorisation de Santé Canada n'avait été promulguée par Santé Canada et que le commerce était donc illégal », note David Poitras.

Aucun client n'a été arrêté. M. Poitras indique que le SPVQ « ne veut pas judiciariser les clients, mais plutôt judiciariser les gens qui vendent le cannabis ».

Alors que la perquisition avait lieu, une femme qui semblait être une cliente est entrée dans le commerce, a vu les enquêteurs, et a brusquement fait demi-tour.