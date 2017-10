Deux ados meurent dans un accident causé par un conducteur de 15 ans

Ayant perdu le contrôle de son véhicule, le conducteur, qui transportait quatre autres personnes, a terminé sa course contre un arbre, sur le boulevard Base-de-Roc, à Joliette. La violente sortie de route a engendré la mort de deux des passagers, des adolescents de 14 et 17 ans, l'un peu après l'accident et l'autre dans la matinée lundi.

L'automobiliste a pris le volant sans avoir l'âge légal requis pour détenir un permis. Ce dernier n'a été blessé que légèrement. Les deux autres passagers ayant survécu, âgés de moins de 16 ans, reposent dans un état critique.

Selon la Sûreté du Québec, la vitesse pourrait être en cause dans cette tragédie et des accusations pourraient être portées contre le conducteur.