Arrestations et abribus endommagés à Saguenay

Les policiers de Saguenay ont connu une nuit passablement mouvementée, de vendredi à samedi. En plus de nombreux abrisbus endommagés à Jonquière, deux personnes ont été arrêtées en lien avec des infractions de voies de fait.

Un premier homme a été arrêté et placé sous cellule pour menaces et voies de fait contre des agents de la Sécurité publique de Saguenay (SPS). «Il sera libéré une fois qu'il aura retrouvé ses esprits», a fait savoir le lieutenant Christian Michaud, samedi matin. Le fautif devra toutefois respecter des conditions et sera appelé à comparaître au Palais de justice de Chicoutimi.

Lire la suite du texte sur le site du Soleil