Mort d'un cycliste sur le mont Royal: un décès évitable? 

Le décès d'un cycliste de 18 ans hier dans la voie Camilien-Houde, sur le mont Royal, sème la consternation dans le milieu du vélo, qui réclame depuis longtemps de meilleurs aménagements sur cette route prisée des cyclistes en quête de pente à grimper. Le maire Denis Coderre les a entendus, et annonce la création d'un groupe de travail chargé de trouver une solution à l'insécurité sur deux roues.

«Nos vies sont brisées pour toujours... Faut empêcher que ça réarrive à tout prix à d'autres. Jamais vu ma fille et sa mère si triste, si démolie, si anéantie», a-t-il écrit sur sa page Facebook ce matin.

Il a rendu l'âme quelques heures plus tard.

Autoroute sur la montagne

Bien que l'accident semble être le fait d'un automobiliste qui a posé un geste dangereux, Vélo Québec estime que la Ville de Montréal doit revoir l'utilisation de la voie Camilien-Houde.

«On a fait faire des comptages il y a trois ans. Et il passe jusqu'à 12 000 voitures par jour. Ça roule sans interruption. Et pour la plupart, ce ne sont pas des gens qui vont dans le parc du Mont-Royal, mais des gens qui transitent. C'est devenu une autoroute. Mais c'est aussi un endroit très prisé des cyclistes. En soirée, il peut y en avoir 200 qui roulent dans la côte. Et comme c'est une voie large, ça invite les voitures à la vitesse. Ça roule très vite», remarque Suzanne Lareau, présidente de Vélo-Québec.

Son organisme le répète à la ville depuis longtemps. Il faut réduire la place de la voiture sur Camilien-Houde.

«On ne veut pas empêcher les voitures de se rendre dans le parc. Mais il faut empêcher le transit. En haut de la montagne, il faudrait que les automobilistes n'aient pas le choix d'entrer dans le parking. Pour ressortir de l'autre côté de la montagne, il faudrait passer dans un stationnement. Ça freinerait le transit», croit-elle.

«S'il y a des changements à faire on va les faire»

Marc-Antoine Desjardins, candidat de l'Équipe Coderre au poste de conseiller municipal dans le secteur et lui aussi cycliste, a réclamé ce matin sur sa page Facebook que Camilien-Houde soit déclarée «zone d'activité physique exclusive (ZAPE)».

«Je réclame une décision apolitique ou unanime. Pas de guerre de clocher. On déclare une ZAPE. Point à la ligne», a-t-il ajouté, devant le scepticisme de certains de ceux qui ont commenté sa publication quant aux politiques en matière de cyclisme de l'administration.

Denis Coderre a d'abord été plus nuancé sur la question.

«Il y a eu un mouvement illégal du conducteur. Il faut prendre ça en considération», a-t-il dit.

Mais un peu plus tard, c'est sur Twitter qu'il a annoncé la création du groupe de travail.