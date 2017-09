Un homme porté disparu à Montréal

Thanh Quang Do aurait été vu pour la dernière fois dans le secteur St-Michel, sur la 2e avenue.

Les autorités disent avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Il porte une chemise noire et blanche à carreaux, des jeans et des espadrilles. Le vingtenaire s'exprime en français et il a les cheveux noirs. Il mesure 1 m 77 et pèse 80 kg.

Le jeune homme pourrait se trouver près des rives de différents cours d'eau de Montréal.

Toute information peut être transmise de façon confidentielle et anonyme en communiquant avec le Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en composant le 911.