Un homme gravement blessé lors d'une agression au centre-ville

L'homme âgé de 29 ans repose dans un état critique à l'hôpital.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) raconte qu'un appel logé à la centrale téléphonique 911, vers 2h30, a mené des patrouilleurs à se rendre sur le lieu de l'altercation sur la rue de Bullion, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard de Maisonneuve.

Selon les renseignements recueillis par les policiers, la victime a été frappée à la tête par au moins une autre personne, s'est effondrée au sol et a perdu conscience.

Trois hommes âgés de 19, 20 et 21 ont été arrêtés. Ils ont été emmenés dans un centre opérationnel du SPVM et subiront un interrogatoire plus tard en journée.