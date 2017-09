Agression armée: un homme et deux femmes recherchés par le SPVM

Selon les informations détenues par les enquêteurs de la Section prévention et sécurité urbaine du SPVM, la victime, un homme, prenait un verre dans un bar de la rue Ontario lorsqu'il a fait la connaissance, pendant la soirée, du premier suspect, un homme blanc d'environ 20 ans.

>> Visionnez les image tirées de caméras de surveillance

Au moment de sortir de l'établissement, le suspect se trouve maintenant en compagnie de deux femmes. Le trio invite la victime à se joindre à lui pour aller manger au restaurant. Le groupe prend la direction nord sur Papineau. Pendant le trajet, l'homme projette la victime au sol et la maintient dans cette position. Les femmes la frappent ensuite avec un «objet contondant» le blessant sévèrement à la tête, à la main gauche, aux jambes et au corps.

Les trois suspects ont ensuite pris la fuite vers le sud, toujours selon les autorités.

L'homme recherché mesure 1 m 81 (6') et a les cheveux rasés. Il est mince et possède des tatouages sur les deux jambes, dont l'acronyme «ACAB» sur le mollet gauche. Il portait, au moment des faits, un chandail blanc à manches longues, un short à motif camouflage, une casquette et des chaussures blanches et noires de style sport.

L'une des deux femmes est dans la fin de la vingtaine. Elle mesure environ 1 min 52 s (5') et elle a «une forte constitution». Ses cheveux sont bleus. Elle portait, le soir du crime, un chandail noir de style kangourou, des leggings et des chaussures noires. L'autre femme mesure aussi environ 1 min 52 s. Elle a les cheveux bruns et elle est mince. Elle revêtait également un chandail noir de style kangourou, portant l'inscription «féministe» et ayant la représentation d'un poing américain.

Toute information peut être transmise de façon confidentielle en composant le 514 393-1133 ou via le site Internet au www.infocrimemontreal.ca.