Une femme manque à l'appel à Montréal

La femme a quitté sa résidence de l'arrondissement LaSalle vers 9h, le 22 septembre, et elle n'est jamais revenue, a affirmé le SPVM. Selon les autorités, Mme Volianitis est une personne «vulnérable» souffrant de problèmes de santé. Elle doit prendre des médicaments qu'elle n'aurait pas en sa possession, indique le corps policier.

Voula Volianitis a l'habitude de fréquenter les secteurs de Parc-Extension et du Plateau Mont-Royal. Elle mesure 1 m 62 et pèse 77 kg. Elle a les cheveux gris et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, la sexagénaire portait un pantalon noir de style leggings, un t-shirt noir, une veste brune à manches longues, des chaussures de sport blanches et roses et une sacoche blanche.

Toute information peut être transmise de façon confidentielle en composant le 911 ou le Info-Crime Montréal au 514 393-1133. Il est également possible de faire le signalement auprès de son service de police local ou sur Internet au www.infocrimemontreal.ca.