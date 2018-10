Un couple accusé de contacts sexuels sur deux enfants, d'autres victimes recherchées

Un couple a été récemment arrêté à Montréal pour avoir produit de la pornographie juvénile et avoir commis des crimes sexuels sur deux enfants. Maxime Grondin et Caroline Curadeau auraient pu faire d'autres victimes, selon les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui cherchent à identifier d'autres victimes potentielles.

Maxime Grondin, 40 ans, et Caroline Curadeau, 39 ans, auraient sévi dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve entre juin 2017 et septembre 2018. Toutefois, leur adresse officielle était toujours au centre-ville de Trois-Rivières lors de leur arrestation à la mi-septembre. Ils sont détenus depuis et doivent subir leur enquête sur remise en liberté le 30 octobre prochain.

Ils font tous deux face à sept chefs d'accusation de contacts sexuels sur un enfant âgé de moins de 16 ans, d'incitation à des contacts sexuels d'un mineur de moins de 16 ans, de possession et de production de pornographie juvénile et d'avoir rendu accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite.

Maxim Grondin a plaidé coupable en décembre 2017 à une accusation de possession de pornographie juvénile, par voie sommaire, au palais de justice de Saint-Jérôme. Il a écopé d'une peine de 90 jours de prison à purger de façon discontinue et d'une probation de 12 mois sans surveillance. À l'époque, il résidait sur la rue Sainte-Catherine dans le quartier Maisonneuve.

Les enquêteurs de la Section des agressions sexuelles du SPVM invitent toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu'un qui aurait pu être victime du couple de contacter le 9-1-1 ou de se rendre au poste de quartier.