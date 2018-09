Deux morts à Murdochville : intoxication au monoxyde de carbone, conclut la CNESST

C'est la conclusion à laquelle en sont venus les inspecteurs de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), qui se sont penchés sur la mort de Claude Chouinard et Roch Dunn, respectivement travailleur et bénévole au centre.

Le rapport, rendu public mercredi, explique que le 24 juillet 2017, en prévision d'éventuelles visites touristiques, les deux hommes avaient installé et mis en marche une pompe à eau à combustion interne dans le but d'évacuer l'eau de la galerie souterraine et de son tunnel d'accès, alors inondés.

Le lendemain matin, le personnel du centre s'est interrogé sur l'absence de M. Chouinard, resté sur les lieux pendant la nuit. Son véhicule était toujours stationné près de l'entrée du tunnel. M. Dunn est alors parti à sa recherche à l'intérieur du tunnel.

Environ 45 minutes plus tard, comme aucun des deux hommes n'était remonté, une troisième personne est descendue dans le tunnel, où elle a découvert les deux hommes inanimés. Ce travailleur est donc remonté et les secours ont été appelés. Arrivés sur les lieux, les pompiers ont évacué les deux hommes. Les décès ont été constatés sur place.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour l'accident. D'abord, les gaz d'échappement de la pompe à essence étaient présents et sont restés dans le tunnel d'accès à la galerie souterraine. Puis, les enquêteurs ont déterminé que la méthode de travail utilisée pour le pompage de l'eau de la galerie souterraine n'était pas sécuritaire.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'accès à la galerie souterraine du Centre d'interprétation du cuivre et a exigé de l'employeur qu'il élabore une méthode de travail sécuritaire pour accéder aux lieux, en plus de s'assurer que l'air ambiant respecte les dispositions réglementaires.

Les activités au Centre d'interprétation du cuivre de Murdochville n'ont pas repris à l'heure actuelle, indique le rapport.