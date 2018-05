La fille de Maurice Boucher plaiderait coupable

C'est du moins ce qu'indique le rôle des causes devant avoir lieu aujourd'hui au Centre de services judiciaires Gouin à Montréal.

Mme Mongeau fait face à deux chefs de complot et possession de biens criminellement obtenus. On ne sait pas si la femme de 28 ans reconnaîtra sa culpabilité aux deux accusations, à seulement l'une des deux, ou si un chef sera modifié ou même retiré par la Poursuite, comme cela se voit fréquemment lorsqu'un dossier se règle devant un juge.

Mme Mongeau n'a aucun antécédent criminel si l'on exclut les accusations déposées contre elle en novembre 2015. Elle est notamment accusée d'avoir comploté, avec d'autres personnes, le meurtre du caïd Raynald Desjardins qui purge actuellement une peine fédérale pour l'assassinat de l'aspirant parrain Salvatore Montagna, commis en novembre 2011 à Charlemagne.

L'opération policière dans laquelle la fille du motard a été arrêtée a été menée par l'Escouade régionale mixte (ERM) de Montréal et visait à décapiter une alliance d'individus liés aux motards, à la mafia et aux gangs de rue qui dirigeaient le crime organisé montréalais, selon la police.

