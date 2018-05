Christian Pépin accusé du meurtre de Keven Paillé

Le meurtrier Christian Pépin a été accusé mardi du meurtre prémédité de son codétenu, le délinquant dangereux Keven Paillé, au pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines jeudi dernier. L'homme de 35 ans a déjà été condamné à la prison à vie il y a deux mois pour les meurtres prémédités de sa mère et de sa grand-mère dans l'est de Montréal.

Arrêté il y a quelques jours par la Sûreté du Québec (SQ), Christian Pépin devrait comparaître mercredi au palais de justice de Saint-Jérôme.

Keven Paillé purgeait une peine de prison à durée indéterminée à l'établissement Archambault, à Sainte-Anne-des-Plaines. Extrêmement violent, il a été déclaré délinquant dangereux, une étiquette réservée aux pires criminels, en septembre 2017.

L'homme de 36 ans avait poignardé «sournoisement» avec un couteau à steak deux hommes qui parlaient simplement avec sa mère dans le corridor d'un immeuble de Trois-Rivières, le 1er septembre 2014. Un crime gratuit commis apparemment sans mobile.

«L'accusé s'en prend violemment, sans motif réel et connu, et sans retenue à n'importe qui; colocataires, mère, frère, codétenus et même étrangers», conclut le juge Jacques Trudel dans sa décision pour le déclarer délinquant dangereux.

Keven Paillé a déjà attaqué des codétenus en prison. En 2011, il avait frappé un homme à coups de poing et coups de pieds en affirmant avoir le goût de le tuer. Il avait ensuite participé à une émeute en prison une semaine plus tard. À sa sortie de prison, il avait menacé sa mère de la «découper en rondelles et de la pendre au bout d'un clocher».

Christian Pépin s'en est déjà pris à des codétenus en 2009, 2011 et 2015, selon une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Il a été accusé en avril d'avoir menacé de mort et d'avoir battu avec une arme un codétenu coupable d'agression sexuelle. Cette agression serait survenue le 15 février dernier, deux semaines avant qu'il ne plaide coupable au double meurtre de sa mère et de sa grand-mère qui souffrait d'Alzheimer.