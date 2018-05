Commission des droits de la personne: Thermitus doit partir, conclut un rapport

Selon l'auteure, l'ancienne sous-ministre Lise Verreault, Mme Thermitus a un style de gestion inapproprié et n'a pas ce qu'il faut pour « redresser la situation » au sein de cette institution aux prises avec divers problèmes internes.

Mme Vallée avait donné le mandat à Mme Verreault l'an dernier de dresser un « diagnostic organisationnel » à la CDPDJ. Elle réagissait ainsi aux reportages de La Presse sur la crise interne qui secoue la Commission depuis l'arrivée de la nouvelle patronne, en février 2017.

« Nous pouvons conclure des témoignages recueillis que le style de gestion de la présidente a tendance à créer de la résistance et de la démobilisation pour le personnel », écrit-elle dans ce rapport rendu public mardi par Mme Vallée à l'occasion de l'étude de crédits de son ministère en commission parlementaire. « Le mécontentement est généralisé » selon elle.

« La présidente, qui possède une excellente réputation en droit et de grandes compétences juridiques ne nous a pas démontré, par ses actions depuis son entrée en fonction, qu'elle a la capacité et les compétences managériales pour réaliser ces changements importants et redresser la situation. » Elle recommande que « le poste à la présidence soit occupé avant tout par un gestionnaire chevronné ».

« Les rencontres que nous avons eues avec la présidente nous ont permis de constater, qu'au cours de son mandat, elle avait questionné différentes pratiques et soulevé de nombreuses questions qui sont à notre avis tout à fait pertinentes et légitimes. Elle nous a aussi exposé les difficultés qu'elle a rencontrées depuis en entrée en fonction, faute de soutien de la part de son cabinet, du manque de collaboration du vice-président à la jeunesse (qui a démissionné plus tôt cette année, NDLR), de l'absence de réponses à ses questionnements et de l'état de désorganisation de la CDPDJ. Elle a reconnu également n'avoir suivi qu'un cours de formation en gestion, d'où son peu d'expérience dans ce domaine et mentionne qu'elle a été embauchée pour son expérience en matière de droits de la personne et non pour son expérience limitée en gestion. »

Selon Lise Verreault, « de constater avec exactitude des problématiques est une chose, de les corriger en mobilisant les équipes en est une autre et s'acquière avec de l'expérience ».

L'ex-sous-ministre relève que « des allégations soulevées contre la présidente ont souvent rapport à des comportements contraires à l'éthique, à l'utilisation d'un langage inapproprié et à l'adoption de pratiques irrespectueuses ». Elle n'entre pas dans les détails, rappelant que ces allégations font l'objet d'une enquête du Protecteur du citoyen. Cette enquête est toujours en cours.

Mme Tamara Thermitus est en arrêt de travail depuis octobre dernier.