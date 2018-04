Fraudes: pas de casier judiciaire pour Alexandre Coderre

Alexandre Coderre, le fils de l'ex-maire Denis Coderre, s'en tire sans casier judiciaire pour avoir fraudé 16 000 $ à des banques et des fournisseurs internet pendant plus d'un an, à l'insu de sa famille. La juge Sylvie Durand a imposé une absolution conditionnelle à l'étudiant de 22 ans en considérant la forte médiatisation de l'affaire comme un facteur atténuant.