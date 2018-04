La course autour du monde du voleur aux chocolats

« On n'écarte pas qu'il y ait d'autres victimes. On espère que les gens seront rassurés parce qu'il a été arrêté, et que les victimes n'auront pas peur de dénoncer », a expliqué vendredi la commandante Christine Christie, responsable des enquêtes au Centre opérationnel Est du SPVM, en réaction à l'arrestation d'Hamid Chekakri.

Le résidant de l'Algérie, âgé de 47 ans, a été arrêté à l'aéroport d'Atlanta le 31 mars à la demande des policiers montréalais. C'est une cellule d'enquête spéciale de l'est de Montréal qui a permis de le relier à une vague d'agressions au domicile ciblant des personnes âgées à Montréal et à Ottawa, ainsi qu'à des tentatives infructueuses de répéter son manège à Sherbrooke. Les crimes sont tous survenus en décembre dernier, alors que l'homme a fait un séjour au Québec.

Le modus operandi était sensiblement le même chaque fois : l'homme ciblait des personnes âgées qui avaient une maison à vendre. Il se montrait intéressé et se présentait pour une visite avec une bouteille de vin et une boîte de chocolats. Après avoir goûté aux sucreries, les victimes perdaient connaissance et étaient dévalisées. Certaines victimes ne se sont réveillées que le surlendemain.

Des tests à l'hôpital ont démontré la présence dans le système de victimes de clonazépam, un puissant sédatif utilisé sur ordonnance dans certains pays comme tranquillisant ou pour contrôler les crises d'épilepsie.

IDEM À L'ÎLE MAURICE EN FÉVRIER

Lorsqu'elle a lu sur l'internet des articles sur les crimes attribués à Chekakri au Québec, cette semaine, Annabelle Wong a reconnu l'homme qui a dévalisé sa mère de 62 ans, Brinda Beeharry, à l'île Maurice en février. Les nombreux portraits que le voleur avait envoyés à sa mère avant de venir la visiter ne mentent pas.

Célibataire, la mère d'Annabelle Wong avait commencé à correspondre avec Chekakri à travers un site de rencontre, il y a un an et demi environ. Il prétendait faussement s'appeler « Marco » et résider à Monaco, selon ce qu'a expliqué Mme Wong en entrevue téléphonique avec La Presse vendredi.

Le 2 février, un mois après son départ du Canada, Chekakri aurait appelé la sexagénaire pour lui annoncer qu'il était maintenant à l'île Maurice. « Je suis venu te faire une surprise », disait-il. « Marco » a même montré à la dame des photos de son séjour au pays de l'érable, dans la neige.

La mère d'Annabelle Wong raconte que le faux Marco est venu la visiter à plusieurs reprises avec des bouteilles de coca et des chocolats à partager. Il lui disait « Drink, honey, drink ! » et lui faisait goûter les sucreries.

« Il avait emmené des chocolats avec de la liqueur à l'intérieur. Elle a consommé ça. Elle ne se rappelle pas grand-chose après. Elle a pensé qu'elle était fatiguée, ou que c'était à cause de ses traitements médicaux. Elle n'a pas dormi mais elle était somnolente. Il a drogué ma maman ! »

- Annabelle Wong

Dans sa fatigue, elle ne s'est pas rendu compte qu'il emportait ses bijoux et vidait son compte bancaire.

« Il avait une douceur dans sa voix. C'était une personne gentille, avec de petits messages doux, des câlins. Et comme ma maman n'a eu personne depuis des années, elle a eu confiance », explique Mme Wong.

La description concorde avec celle donnée par les victimes au Québec. « Je n'avais pas de raison de ne pas avoir confiance, il était très gentil, drôle, sympathique », a raconté à La Presse Berthe Cadorette, dévalisée après avoir été droguée à Rivière-des-Prairies, le 12 décembre.

DE L'EAU AU MOULIN

Après le départ du faux Marco, Annabelle Wong a fait le tour des commerces du coin et a découvert un bijoutier qui croit avoir été arnaqué par le même suspect avec un faux chèque. Sa mère a porté plainte à la police locale, qui a fait le lien avec le même Hamid Chekakri ciblé par le SPVM. Mais l'homme avait quitté le pays, et les enquêteurs mauriciens ignoraient que la police était sur ses traces ailleurs dans le monde.

Ceux-ci pourront bénéficier du travail des enquêteurs montréalais pour leurs propres dossiers à partir de maintenant. Comme, au besoin, les policiers du Maroc, de Dubaï et du Costa Rica, d'autres pays visités par Chekakri après son séjour au Québec.

Déjà, par le passé, la police avait relié un Algérien du même nom et du même âge à des victimes détroussées et à l'usage d'un tranquillisant, en Indonésie et à Hong Kong.

UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

À Montréal, la commandante Christine Christie ne veut pas parler de ce qu'a pu faire Chekakri hors du Canada. « On savait qu'il voyageait beaucoup », se limite-t-elle à dire.

En décembre, quand le SPVM a découvert qu'un suspect multipliait les agressions au domicile en droguant des personnes âgées, la commandante a créé une cellule d'enquête spéciale pour s'attaquer au dossier.

Elle a réuni des enquêteurs du service partagé des enquêtes Est et du module Crimes de violence avec d'autres spécialistes : un profileur de la Sûreté du Québec, des gens du laboratoire des sciences judiciaires, des techniciens en scène de crime, des policiers de l'aéroport, des patrouilleurs qui ont quadrillé la ville et des analystes civils qui ont fait « un travail colossal » lié aux téléphones cellulaires du suspect. Des experts en polygraphie ont contribué en menant des « entrevues cognitives » très poussées avec les victimes.

La police de Toronto, la GRC, Interpol et le service des US Marshals américains ont aussi aidé à retrouver le fugitif.

« On a priorisé cette enquête-là. On se devait de déployer tous les effectifs nécessaires. Il fallait centraliser la prise de décision pour être plus efficaces. Si on avait travaillé en silos, ç'aurait été plus difficile », dit la commandante.

À 15 000 km de Montréal, Annabelle Wong et sa mère se félicitent du résultat de l'enquête.

« Nous espérons qu'il sera condamné avec une très lourde peine », dit-elle.