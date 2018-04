Tuerie à la mosquée de Québec: les vidéos seront-elles publiques?

(Québec) Les vidéos de la tuerie à la mosquée de Québec pourraient ne jamais être connues du public et gardées cachées par une ordonnance des tribunaux.

La Cour supérieure se penche vendredi sur la question épineuse des images captées par les nombreuses caméras en fonction à la grande mosquée de Québec le soir où Alexandre Bissonnette a tué six hommes de confession musulmane.

La Couronne tente d'empêcher les médias de diffuser ces images. Le procureur Thomas Jacques veut les déposer en preuve mercredi prochain lors des représentations sur sentence de Bissonnette, qui a été reconnu coupable la semaine dernière de six chefs de meurtre au premier degré et de six chefs de tentative de meurtre. Il est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération avant 150 ans.

Les médias ont habituellement le droit de diffuser des éléments déposés en preuve devant le tribunal. Un consortium de médias tente vendredi de convaincre le juge François Huot de la Cour supérieure de permettre la diffusion des images.

Trois experts seront entendus dans la journée. Le contenu de leur témoignage est toutefois frappé d'une ordonnance de non-publication.