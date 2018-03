Accusé de traite des personnes, il demande l'arrêt des procédures

Un Montréalais accusé de traite des personnes et de proxénétisme il y a plus de trois ans tente d'obtenir mercredi l'arrêt des procédures en vertu de l'arrêt Jordan. Josue Jean aurait violenté, séquestré, agressé sexuellement et forcé deux femmes à se prostituer pendant des années. Des accusations « extrêmement graves », selon la Couronne.