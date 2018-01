Révision des plaintes d'agression sexuelle dans l'armée: pas de progrès

Agrandir

Des responsables de l'armée canadienne avaient annoncé, au printemps dernier, leur souhait de passer en revue toutes les plaintes d'agression sexuelle classées non fondées après qu'un examen interne eut révélé que près d'une plainte sur trois avait été rejetée entre 2010 et 2016, une proportion plus élevée que dans la plupart des corps de police.

Lars Hagberg, archives PC