Un policier de Québec blâmé pour un tir sur une manifestante

Agrandir

Naomie Tremblay-Trudeau a été atteinte à la mâchoire par le projectile d'un fusil à irritant chimique lors d'une manifestation tenue le 26 mars 2015. Elle a subi des brûlures et des ecchymoses et elle a été conduite à l'hôpital quelques minutes plus tard.

Photothèque Le Soleil