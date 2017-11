Agression sexuelle sur une mineure: absolution pour un agresseur

À l'heure où les autorités québécoises encouragent plus que jamais les victimes d'agression sexuelle à dénoncer leur agresseur, la Cour vient d'accorder une absolution inconditionnelle à un ex-enquêteur de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a admis avoir agressé sexuellement une enfant de 5 ans, a appris La Presse.

Au Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, on est choqué, mais pas surpris.

Pourtant, c'est conjointement que les avocates de la poursuite et de la défense ont demandé au tribunal d'accorder à l'agresseur une absolution inconditionnelle, ce qui veut dire qu'il n'ira pas en prison, qu'il n'aura pas de conditions à respecter et qu'il n'aura pas de casier judiciaire. L'homme sera toutefois inscrit au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans, comme l'exige la loi.

« Ça démontre encore une fois que le système de justice n'est pas adapté pour traiter les cas d'agression sexuelle, encore en 2017. Ça démontre tout le travail qui doit être fait au sein du système. On dit aux victimes : "Allez dénoncer ! Allez dénoncer !" Mais une fois qu'elles dénoncent, elles se ramassent dans des situations comme celle-là », note la porte-parole du Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, Stéphanie Tremblay.

Elle s'inquiète du message qu'un tel verdict envoie aux victimes. « Dans un cas où un homme a plaidé coupable et que malgré tout, il ne subira pas de peine, pour la plupart des victimes, c'est reçu comme une non-reconnaissance des gestes. C'est certain que ça banalise les agressions et leurs conséquences. »

À la Fondation Marie-Vincent, qui aide les enfants et les adolescents victimes de violence sexuelle, on croit que ce sont surtout les parents qui risquent d'être ébranlés. « Ce qui m'inquiète plus dans cette situation-là [...], c'est que les parents des enfants vont s'inquiéter beaucoup du processus judiciaire, vont être très affectés par les peines qui vont être pas très grandes pour les agresseurs et ils vont avoir l'impression qu'ils ont fait beaucoup pour pas grand-chose », indique Annie Fournier, directrice des services professionnels de l'organisme.

Les enfants, dit-elle, dénoncent pour faire cesser une situation, pas dans le but que leur agresseur soit puni. « Dans la majorité des cas, l'agresseur est une personne proche qu'ils estiment et en qui ils ont confiance. Ils ne souhaitent pas nécessairement qu'il ait une grosse peine. »

Ce sentiment change en vieillissant, à mesure que l'enfant comprend que les gestes entraînent une conséquence. La justice, dit-elle, devient alors une forme de reconnaissance du tort qu'ils ont subi. « Ça peut devenir un traumatisme de dire : "Est-ce que le message que m'envoie la société, c'est que finalement, ce n'est pas si grave ?" Ça peut laisser entendre ça quand on voit une peine très [petite]. Il faut soutenir les victimes pour qu'elles voient que la peine de l'agresseur n'est pas représentative de ce que ça a eu comme impact pour elles. »

Stéphanie Tremblay prévient que ce n'est pas un besoin pour toutes les victimes de porter plainte et que pour certaines, le simple fait de porter plainte, même si des accusations ne seront jamais portées, leur fait sentir « qu'elles ont été entendues par des policiers, par des procureurs ». « Ce qu'elles recherchent, c'est une reconnaissance [des gestes] de leur agresseur. »