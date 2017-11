Un témoin repenti poursuit le SPVM et les gouvernements pour 2,6 millions

Daniel Renaud

Sylvain Beaudry, ancien membre des Rock Machine, qui avait retourné sa veste et témoigné contre eux, et contre un de leurs membres en particulier dans un procès pour meurtre, poursuit le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et les procureurs généraux du Québec et du Canada pour 2,6 millions, les accusant de « laxisme, négligence, mauvaise foi, incompétence et désinvolture » à son endroit.