Fuites à l'UPAC: six perquisitions, dix témoins rencontrés

Vincent Larouche

En plus d'arrêter le député du Chomedey Guy Ouellette, l'équipe spéciale d'enquête chargée de faire la lumière sur les fuites de documents confidentiels à l'Unité permanente anticorruption (UPAC) a exécuté six mandats de perquisition et rencontré une dizaine d'individus au courant de la journée d'hier, selon un communiqué laconique émis ce matin.