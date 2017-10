Des travailleurs guatémaltèques évitent une déportation

La Cour fédérale leur accorde un sursis jusqu'à la fin juin «suite à des discussions approfondies» et «compte tenu des circonstances et de la situation actuelle», a déclaré brièvement le juge Michel J. Shore.

Un soulagement, a réagi leur avocate Susan Ramirez.

Cela signifie que les travailleurs qui avaient été floués par leur ex-employeur, leur compatriote Esvin Cordon, pourront continuer de travailler au Québec au moins jusqu'à l'été prochain.

Leur permis de travail expirait normalement le 30 octobre.

Cette cause dépasse largement les frontières du Québec et elle risque de faire avancer les choses pour des centaines de travailleurs étrangers à travers le Canada, a fait valoir Me Ramirez.

Rappelons que les travailleurs s'étaient retrouvés dans l'illégalité il y a un an après avoir quitté leur employeur pour aller travailler pour l'agence de placement de M. Cordon à Victoriaville.

Par ailleurs, deux autres travailleurs guatémaltèques se retrouvent depuis hier dans la même situation que les 13 compatriotes pour avoir quitté leur employeur illégalement au sens de la loi sur l'immigration.