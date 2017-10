Suspendue, Me Geneviève Dagenais réclame 50 000 $ en dommages

Par le biais de son association, l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (APPCP), Me Geneviève Dagenais vient de déposer devant la Commission de la fonction publique deux «avis de mésentente», dont La Presse a obtenu copie.

Dans ces documents, l'APPCP demande le retrait de la suspension administrative - relevé provisoire - avec traitement d'un mois imposée à Me Dagenais, l'annulation d'une suspension sans traitement de dix jours imposée par la suite et enfin, une compensation de 50 000 $ à titre de dommages pour atteinte à la réputation, dommages moraux et punitifs, en raison des préjudices subis.

Un «avis de mésentente» est un recours prévu dans la convention collective dont un procureur (e) peut se prévaloir s'il n'est pas d'accord avec une décision de son employeur. Cela s'apparente, si on veut, aux griefs déposés récemment par des policiers du SPVM contre leur employeur, dans lesquels ceux-ci ont réclamé de fortes sommes d'argent pour des préjudices qu'ils disent avoir subis.

Mesure disciplinaire déguisée

«La décision d'imposer à Me Dagenais un relevé provisoire est sans fondement et constitue une mesure disciplinaire déguisée» qui contrevient à la convention collective des procureurs, écrit Me Johanne Drolet, qui a rédigé l'avis de mésentente de l'APPCP.

L'Association rappelle qu'un relevé provisoire est une décision appropriée uniquement dans les cas de faute grave ou de situation d'urgence, et considère que les mesures prises contre Me Dagenais sont «punitives et non fondées».

L'APPCP croit que Me Dagenais a respecté son code de déontologie, qui a, dit-elle, préséance sur n'importe quelle directive ou consigne de l'employeur.

L'Association ajoute que l'une des patronnes de Me Dagenais a tenu des propos diffamatoires et tendancieux à l'endroit de celle-ci en déclarant à des collègues de la procureure suspendue «qu'ils ne savaient pas toute l'histoire».

«Nous sommes derrière Me Dagenais. Nous allons la soutenir dans ses démarches. Nous pensons que le dépôt d'un avis de mésentente est justifié et nous espérons que Me Dagenais va obtenir justice», a déclaré à La Presse le président de l'APPCP, Me Guillaume Michaud, qui a toutefois refusé de commenter directement le dossier.

Aucune date n'a encore été fixée pour la suite des choses.

