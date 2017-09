Terrebonne: des rénos au chalet de l'ex-maire sous la loupe de l'UPAC et du fisc

Kathleen Lévesque

La Presse

Le chalet de l'ancien maire de Terrebonne Jean-Marc Robitaille et de sa conjointe Monique Guilbault a été rénové et agrandi avec la participation financière de l'entrepreneur Normand Trudel. C'est ce que croient l'Unité permanente anticorruption (UPAC) et le fisc, a appris La Presse.