Colis par drone en prison: l'enquête de remise en liberté de l'accusé a eu lieu

La Couronne s'oppose à la remise en liberté de Tyree Virgo, détenu depuis son arrestation le 3 août dernier.

Il avait été accusé le lendemain de plusieurs chefs, notamment d'infractions liées aux drogues, possession non autorisée d'une arme à feu et possession d'une arme alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'en posséder une. D'autres accusations ont été déposées par après.

L'enquête pour remise en liberté a eu lieu mardi matin au palais de justice de Montréal.

Tyree Virgo, 46 ans, les cheveux en un bas chignon, la barbe fournie et portant des lunettes noires, a comparu menotté devant la juge Linda Despots de la Cour du Québec. Il a témoigné pour obtenir sa libération.

La juge a émis une ordonnance de non-publication sur la preuve présentée en cour ainsi que sur les motifs de la décision qu'elle rendra mardi après-midi.

Le procureur de la Couronne, Pascal Dostaler, a indiqué qu'il s'opposait à la remise en liberté de l'homme en raison de ses antécédents judiciaires, de la preuve au dossier qu'il juge «solide» et de la gravité des infractions.

Il pourrait s'agir du premier cas d'une personne accusée pour une livraison à des détenus par drone au Québec. Quelques autres cas de livraisons par voie aérienne ont été recensés depuis.

Les gens deviennent de plus en plus créatifs, a commenté Me Dostaler au sujet de cette nouvelle méthode, peu après la tenue de l'enquête.