Un Montréalais accusé d'un meurtre commis l'an dernier

Près d'un an plus tard, l'accusé a été arrêté mercredi et a comparu jeudi au palais de justice de Montréal pour faire face à un seul chef d'accusation de meurtre au second degré. Il a renoncé d'emblée à demander sa remise en liberté pendant les procédures.

Les policiers ont retrouvé la victime, gravement blessée, près de l'intersection de la rue Saint-Jacques et de l'avenue Greene, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. L'homme est mort peu de temps après, pendant la nuit du 15 au 16 mai 2017.

Dominique Carrière a quelques antécédents judiciaires pour des affaires de voies de fait et d'entrave au travail des policiers.