Le voleur aux chocolats de retour à Montréal

Hamid Chekakri avait été arrêté par la police américaine lors d'une escale à Atlanta, au début du mois, à la demande du Service de police de la Ville de Montréal. Il n'avait pas contesté la demande d'extradition du Canada.

Des enquêteurs du SPVM se sont donc rendus en Georgie pour le prendre en charge et l'ont ramené à Montréal aujourd'hui. Le suspect de 47 ans est détenu et doit comparaître à la cour demain.

C'est une cellule d'enquête spéciale du Centre opérationnel Est du SPVM qui a permis de relier Chekakri à une vague d'agressions au domicile ciblant des personnes âgées à Montréal et à Ottawa, ainsi qu'à des tentatives infructueuses de répéter son manège à Sherbrooke. Les crimes sont tous survenus en décembre dernier, alors que l'homme a fait un séjour au Québec.

Le modus operandi était sensiblement le même chaque fois: l'homme ciblait des personnes âgées qui avaient une maison à vendre. Il se montrait intéressé et se présentait pour une visite avec une bouteille de vin et une boîte de chocolats. Après avoir goûté aux sucreries, les victimes perdaient connaissance et étaient dévalisées. Certaines victimes ne se sont réveillées que le surlendemain.

Des tests à l'hôpital ont démontré la présence dans le système de victimes de clonazépam, un puissant sédatif utilisé sur ordonnance comme tranquillisant ou pour contrôler les crises d'épilepsie.

Chekakri, qui réside officiellement en Algérie mais voyage énormément à l'étranger, aurait profité d'un bref séjour au Québec pour commettre ses crimes.

La Presse révélait récemment que de nombreux témoignages le reliaient à d'autres cas similaires à l'île Maurice, à Hong Kong et en Indonésie.