Remorquages sauvages: une entreprise de Montréal sous la loupe

Un agent double de la police a été embauché comme remorqueur et a passé plus de deux mois, enregistreur collé sur le corps, à épier les gestes des suspects et à immortaliser leurs conversations.

À cette époque, la police soupçonnait qu'un certain Alain Thériault était le patron alors que, pourtant, il n'avait plus le droit de diriger une entreprise de remorquage. Les enquêteurs des Produits de la criminalité rattachés à la Division du crime organisé de la police de Montréal sont alors entrés en scène, car ils flairaient la création de sociétés coquilles et la présence de prête-noms. Ils jugeaient que des remorqueuses avaient été utilisées pour commettre des infractions et qu'ils pourraient les saisir. À la fin de 2014, le projet Remorque a été lancé.

Le 8 juin 2016, un an et demi et 200 plaignants plus tard, Thériault et 17 autres personnes ont été arrêtés et accusés de complot, de vol, de fraude et d'extorsion.

Écoute électronique des employés, filature, infiltration de faux clients, la police n'a pas lésiné sur les moyens et les ressources.

Mais surtout, un agent double de la police a été embauché comme remorqueur et a passé plus de deux mois, enregistreur collé sur le corps, à épier les gestes des suspects et à immortaliser leurs conversations.

UN LOUP DANS LA BERGERIE

Au premier jour avec son formateur, l'agent double de la police a assisté à une opération qui n'avait rien pour rassurer les automobilistes dont les véhicules ont été déplacés par cette entreprise.

L'action se déroule dans le stationnement d'un restaurant en septembre 2015. Le formateur a d'abord bloqué le véhicule d'un automobiliste, empêchant ce dernier de quitter les lieux avant d'être remorqué. Puis, alors que le client s'était éloigné, le formateur a ensuite remorqué sur 800 mètres la voiture sur laquelle le frein à main avait été actionné. « Il y avait de la fumée qui se dégageait des pneus en arrière. Il m'a dit : "Il y a deux choses dont il faut que tu te souviennes. Quand tu déposes le véhicule et que les freins sont chauds comme ça, tu ne vas pas mettre de l'eau dessus. Et l'autre chose, tu te pousses avant que le client arrive !" Cela a été le premier contact que j'ai eu avec ma première voiture », a raconté l'agent double durant l'enquête préliminaire de plusieurs des accusés.

L'agent double, que nous appellerons Jim pour ne pas faciliter son identification, a été embauché chez RTM après avoir répondu à une petite annonce sur un site internet. Il a suivi une formation de quelques jours à l'automne 2015, mais ce n'est qu'en janvier 2016 qu'il a été officiellement embauché. Il a travaillé durant un peu plus de deux mois pour l'entreprise.

Jim a également raconté qu'un jour, il a égratigné une Porsche en la remorquant dans un stationnement souterrain et que le patron, Alain Thériault, lui a demandé de maquiller les égratignures pour éviter que le client s'en rende compte.

Il a aussi dit qu'un remorqueur qui le formait a simulé un appel à une firme de surveillance et fait croire à une femme que des caméras l'avaient captée entrant dans un commerce qui n'était pas situé dans le stationnement réservé où elle s'était garée, ce qui était faux.

Jim, qui portait un micro, s'est fait dire par ses éphémères collègues qu'il devait soulever la voiture ou la retenir le plus longtemps possible, « étirer l'élastique » jusqu'à l'arrivée des policiers, s'il le fallait, pour forcer les automobilistes à payer.

L'agent double a également raconté que les remorqueurs appelaient « vache à lait » un stationnement où ils avaient la possibilité de remorquer plusieurs véhicules, comme les stationnements de cégeps ou de CLSC.

Il a aussi révélé l'existence chez RTM de « pointeurs », c'est-à-dire de gens payés 5 $ par véhicule qui patrouillent et préviennent les remorqueurs de la présence de voitures garées illégalement, ce qui est interdit.

Enfin, Jim a expliqué que les remorqueurs étaient payés comptant, ou à moitié comptant et à moitié par chèque, car certains étaient prestataires de l'aide sociale. Un d'entre eux vendait des cigarettes de contrebande durant ses heures de travail.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DE LA VILLE DE MONTRÉAL

ARTICLE 68 : Un véhicule peut être remorqué dans un rayon maximum de cinq kilomètres.

ARTICLE 69 : Le propriétaire d'un véhicule remorqué conformément à la loi doit payer des frais de 65 $ plus les taxes (74,13 $ au total). Il s'agit d'un tarif maximum qui couvre toutes les opérations effectuées et tous les accessoires utilisés. Il est interdit à un remorqueur de réclamer quelque somme supplémentaire que ce soit.

ARTICLE 70 : Les frais de remisage réclamés à un propriétaire dont le véhicule a été remorqué dans une fourrière ne doivent pas excéder 18 $ par jour, excluant les taxes.

ARTICLE 71 : Lorsque le propriétaire ou le conducteur réclame la possession de son véhicule avant qu'il ait été remorqué, il n'a rien à payer, même si son véhicule est déjà accroché ou attaché à la remorqueuse.

EXTRAIT DE LA LOI SUR LE RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES

ARTICLE 3.3 : Une personne ne peut, dans le recouvrement d'une créance, faire du harcèlement, des menaces ou de l'intimidation.