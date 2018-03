Proxénétisme: des victimes potentielles de Jeffrey Whyte St-Fleur recherchées

Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont à la recherche de victimes potentielles de Jeffrey Whyte St-Fleur, arrêté le 15 mars dernier en lien avec l'exploitation sexuelle de deux mineures et d'une personne adulte.

L'homme de 32 ans recrutait ses victimes sur les réseaux sociaux, indique le SPVM. Il a comparu au palais de justice de Montréal vendredi et fait face à une douzaine d'accusations pour proxénétisme et leurre de mineures, obtention de services sexuels d'une personne de moins de 18 ans et publicité de services sexuels, entre autres.

Il a été libéré sous promesse de respecter plusieurs conditions, notamment de garder la paix, de ne pas communiquer avec ses victimes et de ne pas utiliser internet.

Jeffrey Whyte St-Fleur a les cheveux et les yeux noirs. Il mesure 1,78 m (5'10) et pèse 113 kg (250 lb). Toute information peut être transmise de façon confidentielle en se rendant au poste de quartier du SPVM ou en composant le 9-1-1.