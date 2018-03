Fuite de gaz colmatée: le Centre Eaton toujours évacué

La fuite a été constatée aux alentours de 15h au coin de la rue Sainte-Catherine Ouest et de l'avenue McGill College, et colmatée environ trois heures plus tard.

Un large périmètre de sécurité était toutefois encore maintenu en début de soirée, alors que les pompiers procédaient à des tests «pour évaluer le danger».

Christian Legault, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal, a expliqué qu'une pelle excavatrice avait accroché un tuyau en acier, entraînant «une fuite de gaz importante sur la rue Sainte-Catherine». Il a indiqué que l'évacuation dans cette portion du centre-ville avait touché «plusieurs milliers de personnes».