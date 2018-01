Deux blessés dans une altercation au palais de justice de Maniwaki

Selon la Sûreté du Québec, une «altercation» aurait eu lieu vers 13 heures entre un prévenu et un constable spécial.

Le sergent Marc Tessier, agent d'information à la Sûreté du Québec, confirme que les deux personnes ont subi «des blessures sérieuses», mais il ne peut préciser pour l'instant si leur vie est en danger.

Il n'a pas non plus voulu commenter la possibilité d'un échange de coups de feu. «Il est trop tôt pour confirmer s'il y a eu des coups de feu ou un coup de feu ou aucun coup de feu, on tente de valider l'information», avait-il indiqué plus tôt.

L'enquête a été transférée au Bureau des enquêtes indépendantes. Le BEI a confirmé sur son compte Twitter, vers 15 heures, «la prise en charge d'une enquête à Maniwaki».

Comme il s'agit d'une scène de crime, le palais de justice de Maniwaki a dû mettre fin à ses activités pour la journée.