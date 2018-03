L'événement s'est déroulé sous forte surveillance policière. De nombreux agents de la Sûreté du Québec (SQ) et de corps de police municipale, dont le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), s'étaient postés à l'entrée de la cabane pour surveiller les allées et venues des motards.

Arborant des vestes aux couleurs des Hells Angels, les motards se sont faits de plus en plus discrets à mesure qu'ils arrivaient à leur lieu de rassemblement. Certains se sont empressés d'entrer le plus vite possible pour éviter d'être pris en photo ou reconnus par les policiers. D'autres ont essayé de garer leur voiture le plus loin possible de l'entrée pour échapper aux appareils photo des policiers.

Les motards ont toutefois laissé de côté leurs traditionnelles motocyclettes et sont tous arrivés en voitures, certaines plus luxueuses que d'autres, de la marque Porsche à GMC.

PRÉSENCE DE BARRAGES

Les policiers ont établi deux barrages, devant les deux entrées de la cabane à sucre, pour surveiller l'arrivée des motards. Des dizaines d'autres agents de la SQ menaient des patrouilles sur le rang des Soixante, chemin menant à l'établissement. Ils ont indiqué à La Presse qu'ils faisaient passer aux conducteurs des tests de dépistage d'alcool et de drogue.

Des délégués des autres sections canadiennes des Hells Angels ainsi que des membres influents du groupe avaient participé aux festivités d'hier soir, ont confirmé les policiers sur place. La Presse a pu constater la présence de voitures portant des plaques d'autres provinces canadiennes.

Les agents ont également profité de l'occasion pour recueillir des informations sur les membres du groupe et mettre à jour leurs banques de renseignements. « Le but de notre présence était de nous assurer qu'aucune infraction au Code criminel et au Code de la sécurité routière n'était commise, a affirmé hier soir à La Presse la sergente Éloïse Cossette de la SQ. C'était aussi une occasion de raffiner nos informations policières », a-t-elle ajouté.

Hier, La Presse a essayé de joindre sans succès la direction de l'Auberge Handfield, propriétaire de la cabane à sucre qui porte le même nom.

Les Hells Angels ont ouvert leur première section au Canada à Sorel en décembre 1977.