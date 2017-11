Face-à-face mortel: une jeune femme accusée de conduite dangereuse

Six chefs d'accusation ont été déposés contre la jeune femme mercredi en lien avec cette tragique collision. Marie-Michèle Benjamin est accusée d'avoir causé la mort de Robert Albert et d'avoir blessé une autre femme en conduisant sa voiture d'une «façon dangereuse». Elle avait consommé plus d'alcool que la limite légale et avait les facultées affaiblies, selon la dénonciation policière.

La résidante de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot était au volant d'une Chevrolet Aveo, le matin du 12 mars 2017, vers 6h20. Elle circulait sur le pont de l'île Bizard, dans l'ouest de Montréal. Selon les informations rapportées à l'époque, son véhicule aurait percuté de plein fouet la voiture de Robert Albert qui roulait dans l'autre direction. La passagère de l'accusée a été blessée dans l'accident. Ce face-à-face avait provoqué la fermeture pendant des heures du seul pont reliant Montréal à l'île Bizard.

Marie-Michèle Benjamin devait comparaître au palais de justice de Montréal ce mercredi.