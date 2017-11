Il entre par effraction et produit de la pornographie juvénile

L'homme de 57 ans fait face à plusieurs chefs d'accusation de production et de possession de pornographie juvénile entre le 1er janvier 2015 et septembre dernier à Montréal ainsi qu'à Carignan, en Montérégie. Il aurait ainsi pénétré dans un condo de l'est Montréal dans le but de produire de la pornographie juvénile en septembre dernier.

Il est aussi accusé d'agression sexuelle et de contacts sexuels sur une enfant de moins de seize entre septembre 2012 et 2013 à Carignan.

Le résidant de Carignan a eu des démêlées avec la justice dans le passé. En septembre 2016, il a écopé d'une peine de deux ans et demi de pénitencier pour une affaire de fraude.