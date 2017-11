Arrestation d'un suspect lié à une tentative de meurtre

Il a comparu samedi matin au Palais de justice de Montréal et sera de retour en cour ce lundi. La victime, Tivon Bradshaw, a été atteinte au haut du corps par au moins une balle, à la suite d'une dispute avec d'autres individus lors d'une fête dans un restaurant du centre-ville de Montréal.

Tivon Bradshaw a lui aussi eu plusieurs démêlés avec la justice. Au début des années 2000, il fut l'un des fugitifs les plus recherchés au Canada. Après une cavale de six ans, il a été arrêté dans l'État de New York en 2009 après avoir été trahi par son empreinte à la suite d'une infraction.

Extradé l'année suivante au Canada, il a été libéré après l'avortement de ses deux premiers procès avant d'être déclaré non coupable au cours d'un troisième procès.