Disparition de Marilyn Bergeron: 43 nouveaux signalements depuis février

Munis de cette «preuve nouvelle», ils aimeraient que ce soit la Sûreté du Québec qui mène l'enquête sur la disparition de leur fille, plutôt que le Service de police de la ville de Québec, puisqu'elle vivait à Montréal et qu'elle aurait été vue même en Ontario et dans une gare.

Ses parents ont rencontré la presse, vendredi à Montréal, en compagnie de l'avocat au dossier, Me Marc Bellemare, et d'un ami de Marilyn Bergeron, qui avait rencontré le service de police à l'époque et à qui elle avait fait des confidences laissant entendre qu'elle avait soit vécu un traumatisme grave soit été témoin d'événements graves.

Cet homme, Jonathan Gauthier, a raconté que quelque temps avant sa disparition, il ne reconnaissait plus la Marilyn qu'il avait connue. Elle était troublée, semblait apeurée comme si elle était menacée ou fuyait quelque chose, a-t-il témoigné. Quand il lui a demandé si elle avait été agressée sexuellement, elle lui avait répondu que c'était «encore pire», a-t-il relaté aux médias.

Une somme de 30 000$ sera remise à toute personne qui permettra de retrouver Marilyn Bergeron, qui est disparue le 17 février 2008. Elle a été filmée dans un guichet automatique avec un sac à dos. Elle aurait aujourd'hui 33 ans.