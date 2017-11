Meurtre dans RDP : la victime est un ancien motard

Lamer, 48 ans, avait été condamné à plus de dix ans de pénitencier après son arrestation dans l'Opération Printemps 2011. Il contrôlait un réseau de trafic de stupéfiants à l'époque et a été très actif durant la guerre des motards qui a fait 160 morts et autant de blessés durant les années 1990 et 2000.

Lamer avait aussi été arrêté le premier novembre 2012 dans l'opération Loquace par laquelle la Sureté du Québec avait démantelé un consortium de six individus liés notamment aux Hells Angels et au crime organisé irlandais qui auraient voulu s'accaparer du monopole de la distribution de cocaïne au Canada.

Penché sur son volant

Le crime est survenu vers minuit. Les policiers dépêchés sur les lieux ont trouvé la victime affalée sur le volant de son véhicule, dans le stationnement arrière d'un atelier de réparation de voitures situé à l'angle de la 55e avenue et de la rue la Martinière.

Lamer était encore vivant où moment où les patrouilleurs l'ont trouvé. Les techniciens paramédicaux d'Urgences Santé l'ont aussitôt transporté à l'hôpital où il est décédé par la suite.

Vers 2h15, les policiers ont été appelés à se rendre à l'angle des rues Henri-Julien et Beaubien, dans le quartier Rosemont, où un véhicule était en flamme. Il se peut que les deux événements soient reliés. Le feu a débuté dans l'habitacle avant de se propager à l'ensemble du véhicule. Ce dernier, qui a été rapporté volé, a été transporté pour expertise.

Aucun suspect n'a été arrêté. L'enquête a été confiée aux membres de la Division des Crimes majeurs du SPVM. Le crime a toutes les apparences d'un règlement de compte. Il s'agit du 20e meurtre commis cette année à Montréal.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le (514) 285-7000, poste 4918 écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l'adresse postale de La Presse.