Le SPVM saisit neuf kilos de cocaïne et d'héroïne

Lancés sur la piste d'un homme sans antécédent judiciaire, les enquêteurs du SPVM ont effectué une saisie non négligeable de cocaïne et d'héroïne dans le nord de la métropole, lundi soir, a appris La Presse.

Il y a quelques mois, les enquêteurs du Service des enquêtes partagés (SEP) de la région sud ont reçu une information voulant qu'un individu approvisionnait en stupéfiants différents groupes criminels de la métropole.

Après avoir déclenché une enquête baptisée Similitude et effectué plusieurs jours de filature, ils ont senti que le moment était bien choisi vers 17h lundi, et, avec l'aide du groupe tactique d'intervention, ils ont intercepté Jonathan Flores Chirinos, 42 ans, au volant de son véhicule, dans le secteur des rues Jarry et Saint-Michel.

Après avoir obtenu un mandat, ils ont ensuite perquisitionné son domicile de la 14ème avenue, près de la rue Legendre, et un commerce de véhicules dans le nord de Montréal. Chez le suspect, les enquêteurs ont trouvé un peu plus de huit kilogrammes de cocaïne, presqu'un kilogramme d'héroïne, un kilogramme de cannabis, 200 enveloppes vides - qui pourraient avoir contenu de la cocaïne -, 23 000 $ en argent, des documents de comptabilité et une balance.

«Nous évaluons le montant de la drogue saisie à environ un million de dollars. Seuls l'homme et sa conjointe ont été arrêtés mais nous pensons que le suspect pourrait faire partie d'un groupe d'individus d'origine latino-américaine spécialisés dans l'approvisionnement de cocaïne et d'héroïne», a déclaré à La Presse le commandant Dominique Côté du SEP sud du SPVM.

Flores Chirinos et sa conjointe Danilia Noreen Castellanos, 30 ans, ont été accusés de possession de substances dans un but de trafic, cet après-midi, au Palais de justice de Montréal. La poursuite s'est objectée à leur remise en liberté et leur enquête sur cautionnement a été fixée à mercredi, pour la forme.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le (514) 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l'adresse postale de La Presse.