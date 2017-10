Des allégations d'inconduites sexuelles contre Michel Brûlé

Sept ex-employées laissent savoir qu'elles ont été victimes des inconduites sexuelles de Michel Brûlé, selon ce que rapporte Le Journal de Montréal ce vendredi matin.

En milieu de travail, il «se vantait auprès de ses employés de ses aventures sexuelles avec des prostituées et s'amusait régulièrement à montrer des photos de son pénis (...) Il n'était pas rare non plus qu'il leur demande de se présenter chez lui pour le travail et de les accueillir complètement nu », rapporte le Journal.

En dehors du travail, lors des lancements de livres notamment, Michel Brûlé aurait également eu un comportement déplacé -baisés forcés, commentaires déplacés- rapportent les ex-employés et des témoins.