Agressions sexuelles: le SPVM ouvre une ligne de dénonciation

«Nous sommes à l'écoute», a fait valoir le SPVM dans un court communiqué. La ligne temporaire est le 514-280-2079 et est ouverte de 7h à 22h les jours de semaine.

Le SPVM précise que les victimes peuvent aussi se présenter dans un poste de quartier.

Le chef du SPVM, Philippe Pichet, invite par ailleurs ses 4500 policiers à être à l'écoute des victimes potentielles de crimes à caractère sexuel qui pourraient se manifester dans les prochaines heures et les prochains jours. À la suite de la forte médiatisation de cas retentissants ces deux derniers jours, M. Pichet a envoyé tout à l'heure une note interne à ses policiers dont La Presse a obtenu copie et que nous publions ici intégralement:

«Depuis ces derniers jours, nous voyons des cas de harcèlement, d'agressions sexuelles ou de comportements inappropriés être dénoncés dans les médias. Face à cette vague de dénonciation, je tiens à réitérer toute l'importance que le SPVM accorde à ce type de crime. Nous avons au service une équipe d'enquêteurs spécialisés pour traiter les plaintes d'agression sexuelle et ce, tant auprès de la clientèle adulte que juvénile. Ces enquêteurs travaillent étroitement avec le CAVAC qui apporte un précieux soutien aux victimes.

Comme policiers du SPVM, le message que nous devons rappeler aux victimes et à la population est l'importance de dénoncer. Nous avons envoyé un message hier soir sur les réseaux sociaux afin d'inviter les victimes à porter plainte. Un numéro de téléphone unique et temporaire a été mis en ligne pour recevoir des signalements. Les victimes pourront contacter un enquêteur au (514) 280-2079, du lundi au vendredi, de 7h à 22h. Les postes de quartier demeurent également des portes d'entrée pour les victimes qui veulent dénoncer. Nous demandons de ne pas rediriger ces personnes au 911 ou au numéro temporaire, de leur offrir le service sur place et de prendre leur plainte au comptoir.

Il se pourrait que vous receviez un nombre de plaintes plus élevé qu'à l'habitude au cours des prochains jours et semaines. Nous prenons toutes les plaintes. Le dévoilement demeure la plus grande épreuve et nous allons offrir le meilleur soutien possible à ces personnes. Je vous remercie d'être à leur écoute».

Philippe Pichet

Directeur