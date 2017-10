Trois suspects recherchés en lien avec une agression armée

Le Service de police de la Ville de Montréal demande l'aide du public afin d'identifier et localiser trois hommes impliqués dans une agression armée à la sortie d'un bar au coin des rues Rachel Est et Saint-Hubert.

Deux amis prenaient un verre dans un bar de la rue Rachel Est dans la nuit du 26 au 27 août. Peu après minuit, les deux hommes sortent de l'établissement et c'est à ce moment qu'un conflit éclate avec un autre groupe. Les suspects ont asséné plusieurs coups à l'aide de bâtons télescopiques et des bouteilles de bière causant des lésions aux deux victimes.

Les trois suspects sont des hommes blancs. Le premier est corpulent et a utilisé un bâton télescopique pour frapper les victimes. Le deuxième est grand et portait un manteau en duvet. Le dernier suspect est mince et a gravement blessé le visage d'une des victimes avec une bouteille de bière. Il portait un chandail à capuchon blanc de marque North Face.

Toute information peut être transmise de façon anonyme et confidentielle en communiquant avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne au www.infocrimemontreal.ca.