Attaque à Edmonton: le suspect accusé de cinq tentatives de meurtre

Abdulahi Hasan Sharif fait face à cinq accusations de tentative de meurtre, ainsi qu'à cinq chefs de conduite dangereuse et un autre relatif à la possession d'armes.

Les autorités policières s'attendent à ce que des accusations relatives au terrorisme soient ajoutées, mais aucune n'a été portée pour l'instant.

Abdulahi Hasan Sharif, âgé de 30 ans, est un réfugié d'origine somalienne. Le suspect figurait sur le radar des autorités depuis 2015, après qu'une plainte eut été déposée selon laquelle l'individu se serait radicalisé.

Son enquête sur le cautionnement est prévue en cour provinciale mardi matin.

Le chef de la police d'Edmonton, Rod Knecht, a dit que les événements de samedi soir semblaient avoir été l'oeuvre d'une seule personne.

L'attaque s'est amorcée à l'extérieur du stade du Commonwealth, lorsqu'un véhicule a foncé sur une barricade policière. Un individu en est sorti et a attaqué au couteau le même policier. Quelques heures plus tard, un camion cube «U-Haul» a été intercepté par les policiers qui ont demandé au conducteur de s'identifier. Les agents ont alors remarqué des ressemblances avec le propriétaire de l'auto.

Confronté à ces informations, le conducteur a redémarré et accéléré en direction du centre-ville d'Edmonton, déclenchant une poursuite policière. Le conducteur du camion aurait intentionnellement happé quatre piétons pour ensuite faire des tonneaux et se renverser. Les policiers ont alors sorti le suspect du camion par le pare-brise qui avait été fracassé. Il a été menotté et arrêté.