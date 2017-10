Attentat à Québec: Bissonnette ne sera pas accusé de terrorisme

(Québec) Alexandre Bissonnette, l'homme de 27 ans soupçonné d'avoir abattu six musulmans en prière dans une mosquée de Québec, ne sera pas accusé de terrorisme.

La Couronne a déposé lundi matin l'ensemble de sa preuve dans le dossier. Elle a aussi complété la liste des 12 chefs d'accusation: six chefs de meurtre au premier degré et six chefs de tentative de meurtre avec usage d'une arme à autorisation restreinte.

«La preuve a été rigoureusement analysée et les accusations portées sont le fruit et de la preuve et de l'état actuel du droit au Canada», a indiqué le procureur Thomas Jacques, qui a précisé que l'acte d'accusation était complet.

Plusieurs veuves de l'attentat du 29 janvier à la grande mosquée de Québec étaient sur place pour la première fois, lors de la comparution de Bissonnette. Certaines ont pleuré dans la salle d'audience.

Le vice-président du Centre culturel islamique de Québec, aussi sur place, a déploré que Bissonnette ne soit pas accusé de terrorisme.

«Il visait clairement une communauté, des musulmans en prière», s'est indigné Boufeldja Benabdallah.

La Couronne a par ailleurs déposé un acte d'accusation direct, ce qui accélèrera les procédures. La date de début du procès, qui aura lieu devant jury, devrait être déterminée le 11 décembre prochain.