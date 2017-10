Affaire Léon Mugesera: le Rwanda essuie un revers

C'est une première victoire pour Léon Mugesera. Dans une décision rendue jeudi, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne à Kigali de respecter les droits de l'ancien résidant de Québec emprisonné au Rwanda. Une reconnaissance « à mots couverts » des violations dont il est victime, estiment les avocats québécois qui le défendent.

Et comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une instance jeune, son autorité ne pèse pas encore aussi lourd que celle de son pendant européen, la Cour européenne des droits de l'homme, illustre la spécialiste du droit international.

« Malheureusement, il n'y a personne pour obliger [les États membres] à respecter les décisions » de la Cour africaine, explique Julia Grignon, professeure de droit à l'Université Laval et codirectrice du Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient.

Or, Kigali, qui n'a pas daigné présenter de défense durant les procédures, pourrait ignorer la décision.

Il y avait à l'époque des « doutes sérieux » sur les garanties données par le Rwanda, poursuit David Pavot, mais ces doutes « ont été mal évalués » ou « on a refusé de les évaluer ».

Léon Mugesera s'est battu pendant une quinzaine d'années pour éviter d'être renvoyé au Rwanda, disant craindre pour sa sécurité et doutant qu'on lui fasse un procès équitable dans son pays natal.

L'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples soulève par ailleurs de « sérieuses questions » sur le renvoi de Léon Mugesera par le Canada, en 2012, affirme David Pavot.

« Mon père dirait que le chemin de la justice peut être long, mais on va y arriver », a pour sa part dit sa fille, Carmen Nono.

« Ça me donne un peu d'espoir », a confié à La Presse Gemma Uwamariya, la femme de Léon Mugesera qui vit toujours au Québec, émue par la décision.

Le jugement sur le fond, lui, ne pourrait tomber que d'ici un an et demi à deux ans.

Bien que cette décision ne constitue pas un jugement sur le fond de l'affaire, il s'agit néanmoins d'une reconnaissance « à mots couverts qu'il y a des violations des droits fondamentaux » de Léon Mugesera et « qu'il y a urgence [qu'il] soit traité correctement », estime M. Pavot.

Dans une décision rendue jeudi, la Cour ordonne des mesures provisoires en ce sens, sommant Kigali de permettre à Léon Mugesera d'avoir accès à ses avocats, de « s'abstenir de toute action susceptible de porter atteinte à son intégrité physique et mentale ainsi qu'à sa santé » et de lui permettre de communiquer avec sa famille « sans entrave ».

Aidés par une trentaine d'étudiants en droit de l'Université de Sherbrooke, David Pavot et les avocats Geneviève Dufour et Philippe Larochelle ont porté plainte devant ce tribunal africain, au nom de Léon Mugesera, pour que cesse la violation alléguée de ses droits.

L'ancien résidant de Québec est emprisonné au Rwanda depuis son renvoi du Canada, en 2012, et affirme être victime de mauvais traitements et de déni de justice.

Le directeur du Bureau d'assistance juridique internationale de l'Université de Sherbrooke voit dans la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples « une première victoire pour la défense des droits fondamentaux de Léon Mugesera ».

«LES DATES CLÉS DE LÉON MUGESERA



1987



Il obtient son doctorat à l'Université Laval, à Québec.



Novembre 1992



Il prononce, dans le nord-ouest du Rwanda, le discours qui lui vaudra d'être accusé d'incitation au génocide.



Août 1993



Il arrive au Canada avec sa femme et leurs cinq enfants (mineurs). Ils ont tous le statut de réfugiés.



Juillet 1996



La Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) ordonne son expulsion, estimant que le discours de 1992 constituait une incitation au meurtre, une incitation au génocide et à la haine ainsi qu'un crime contre l'humanité.



Janvier 2012



Après des années de démarches judiciaires, il est finalement renvoyé au Rwanda par le Canada.



Janvier 2013



Début de son procès pour incitation au génocide à Kigali, au Rwanda.



Avril 2016



Il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité.»