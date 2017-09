Trouble délirant de Randy Tshilumba: un «cas typique»

Le trouble délirant de Randy Tshilumba est un «cas typique» et «relativement facile» à diagnostiquer pour une expertise en responsabilité criminelle, a témoigné jeudi matin le psychiatre-expert de la défense Louis Morissette. L'homme accusé du meurtre prémédité de Clémence Beaulieu-Patry dans un supermarché Maxi de Montréal, en avril 2016, souffre de la forme «persécutoire» d'un «trouble délirant», selon le psychiatre.

Encore aujourd'hui, Randy Tshilumba se croit «toujours en danger», a expliqué Dr Morissette au jury. «Le délire n'a pas arrêté avec le décès de Clémence», a-t-il dit. Depuis l'automne 2014, un an et demi avant le meurtre, l'accusé est persuadé que Clémence Beaulieu-Patry et ses quatre amies veulent le tuer. C'est donc pour «faire la paix» avec la jeune femme qu'il s'était rendu au supermarché le soir du meurtre, a-t-il témoigné.

L'homme de 21 ans n'a pas «d'instinct agressif», a conclu le psychiatre. Ainsi, il a poignardé plus d'une dizaine de fois Clémence Beaulieu-Patry dans un Maxi du quartier Saint-Michel, à Montréal, parce qu'il était convaincu que sa vie et celles de clients du supermarché étaient en danger. «Ce n'est pas la colère qui l'a fait agir. Il se sauve parce qu'il est toujours en danger. Il se dit: elles sont toujours quelque part. [...] À ses yeux, ce n'est pas un meurtre, c'est un acte de défense», a-t-il analysé.

D'autre part, la «pathologie mentale grave» de Randy Tshilumba ne l'empêchait pas de fonctionner au quotidien, a précisé Dr Morissette. «Ce n'est pas une maladie qui prend toute la place, qui empêche la personne de fonctionner. [...] Si on regarde superficiellement, il a l'air correct», a-t-il dit.

Deux mois avant le meurtre, Randy Tshilumba a rencontré pour la dernière fois une médecin. Celle-ci lui avait prescrit quelques mois plus tôt un antidépresseur, mais il n'avait pris qu'un ou deux comprimés. Pendant cette consultation, Randy Tshilumba a menti à la docteure sur plusieurs éléments. Questionné à ce sujet, le Dr Morissette a répondu ce matin qu'il devait se «questionner». Il a ajouté que l'accusé n'avait pas «changé d'un iota sa version, compatible avec les informations collatérales».

Selon le psychiatre, le trouble délirant peut être traité avec des médicaments et une thérapie psychologique. «C'est une maladie chronique qui se contrôle avec ou sans médicament, qui nécessite un suivi, une médication», a-t-il précisé. Néanmoins, elle ne peut pas être «guérie» au même sens qu'une plaie qui va guérir, a-t-il comparé.

Son contre-interrogatoire commence cet après-midi au palais de justice de Montréal.