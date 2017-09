L'homme recherché n'aurait aucun lien avec l'affaire Ugo Fredette

L'homme portant la barbe, identifié comme «témoin important» dans l'affaire Ugo Fredette, n'est plus recherché par la Sûreté du Québec.

«Cette personne a été identifiée et rencontrée. Celle-ci, après vérification, ne s'avère aucunement reliée au dossier concerné», a indiqué vendredi la porte-parole de la Sûreté du Québec, Ann Mathieu.

Le portrait-robot de l'individu, qui aurait été vu en compagnie de Fredette dans la nuit du 15 septembre à Rouyn-Noranda, a circulé abondamment sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours. Les autorités expliquaient jeudi que l'homme n'était possiblement pas au courant que Fredette était sous le coup d'une alerte Amber au moment où il aurait été aperçu avec lui.

Ugo Fredette a été formellement accusé du meurtre non prémédité de son ex-conjointe Véronique Barbe, qu'il aurait poignardée avant de prendre la fuite avec un enfant de six ans. La longue cavale de l'homme de 41 ans l'aurait mené de Saint-Eustache à Lachute et de Rouyn à Maniwaki pour prendre fin en Ontario.

Un homme de 71 ans, Yvon Lacasse, dont le véhicule aurait été volé par Ugo Fredette dans une halte routière de Lachute, a aussi été retrouvé sans vie mercredi dans le secteur d'Arundel dans les Laurentides.