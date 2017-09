Environ un an et demi avant de tuer violemment Clémence Beaulieu-Patry dans un supermarché Maxi, Randy Tshilumba avait «supplié» sa mère de déménager «au plus vite», parce qu'il croyait fermement que des gens voulaient le tuer. L'homme de 21 ans poursuit son témoignage ce matin à son procès pour meurtre prémédité devant jury au palais de justice de Montréal. Hier, il a martelé que la victime et ses quatre amies «voulaient le tuer».

La mère de Randy Tshilumba s'inquiétait énormément de son changement de comportement et lui posait beaucoup de questions sur son isolement et sa perte de poids, a expliqué l'accusé à la barre des témoins. «Je lui ai dit qu'on devait déménager au plus vite, parce que des gens qui voulaient me tuer savent où on habite. Je l'ai supplié», a-t-il dit. «J'ai vraiment insisté. C'était une question de vie ou de mort», a-t-il ajouté. Il était toutefois impossible de déménager selon sa mère, avec qui il habitait seul à Montréal.

Randy Tshilumba a pensé au suicide il y a quelques années, alors qu'il était en secondaire 3, en raison de son sévère bégaiement. «J'avais beaucoup de difficulté à m'exprimer. Ça m'a causé beaucoup de tristesse», a raconté l'accusé. «J'aurais aimé être comme tout le monde et de pouvoir parler. Ça m'a beaucoup beaucoup déprimé. Ça m'a fait penser au suicide de ne pas être capable de parler», a-t-il dit d'une voix neutre, en bégayant légèrement. Depuis le début de son témoignage, l'accusé n'a pas de difficulté à se faire comprendre du jury.

Jeudi, Randy Tshilumba a raconté avoir poignardé Clémence Beaulieu-Patry pour «protéger» des clients du Maxi et pour se défendre. Il a affirmé s'être rendu au supermarché pour faire la «paix» avec la femme de 20 ans, mais qu'il a cru qu'elle allait sortir un «gun de sa poche». Depuis plus d'un an, il était persuadé que Clémence Beaulieu-Patry et ses quatre meilleures amies voulaient le tuer. Randy Tshilumba ne côtoyait pas ces cinq femmes, lorsqu'ils étaient à la même école secondaire. Depuis la fin de leur secondaire, il n'avait revu la victime qu'à une reprise, en novembre 2015, au Maxi du quartier Saint-Michel.

La défense entend démontrer dans les prochains jours que Randy Tshilumba avait une «maladie mentale» bien avant qu'il ne tue Clémence Beaulieu-Patry, le soir du 10 avril 2016. «Je vous rappelle qu'il souffre d'un délire. Il va expliquer sa réalité à l'intérieur de son délire. Il va vous expliquer pourquoi il ne considère pas avoir fait une mauvaise chose», a expliqué Me Philippe Larochelle dans son exposé introductif pour mettre en contexte le témoignage de l'accusé.

Des membres de la famille Tshilumba viendront témoigner, puis deux psychiatres viendront expliquer que les «troubles mentaux de Randy sont associés à des idées délirantes à l'égard de Clémence et de ses amies», a indiqué Me Larochelle. Randy Tshilumba est détenu à l'hôpital psychiatrique Philippe-Pinel.